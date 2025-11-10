C’est le 10 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1973, Elton John passe huit semaines au #1 des palmarès avec son album Goodbye Yellow Brick Road, son troisième album #1.

- En 1967, The Moody Blues lance leur chanson classique “Nights in White Satin.”

- En 1986, Bruce Springsteen lance Live 1975-85, qui deviendra un des coffrets les plus vendus de l'histoire.

- En 1979, The Eagles ont la chanson #1 sur les palmarès avec leur single “Heartache Tonight.”

- En 2008, aux World Music Awards à Monaco, Coldplay sont déclarés le groupe avec les meilleures ventes de 2008. Ils gagnent aussi Groupe rock de l'année, leur album Viva La Vida or Death and All His Friends étant arrivé au sommet des palmarès à travers le monde.

- Et en 1992, Axl Rose est trouvé coupable de dommages et de voies de fait, une accusation provenant d'un concert de Guns N’ Roses en 1991 au Missouri. Il est condamné à deux ans de probation et reçoit une amende de 50 000 $.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 10th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio