C’est le 10 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1950, Joe Perry, le guitariste d'Aerosmith, naît au Massachussets. Avec Aerosmith, il aura plusieurs hits, dont "Love In An Elevator" au #13 en Angleterre en 1989. Leur album Pump la même année passera 53 semaines sur les palmarès américains. Ils auront également l'album #1 aux États-Unis et #2 en Angleterre en 1993 avec Get A Grip et le single #1 aux États-Unis et #4 au Royaume-Uni avec "I Don't Want To Miss A Thing". Aerosmith est le groupe américain de hard rock avec les meilleures ventes de tous les temps, ayant vendu plus de 150 millions de disques partout dans le monde.

- En 1975, Kiss lancent leur premier album live, intitulé Alive. L'album double sera également leur premier album au Top 10.

- En 1974, après des problèmes avec des histoires de drogues et des conflits interpersonnels, les New York Dolls se séparent.

- En 1988, Guns N’ Roses ont la chanson #1 aux États-Unis avec “Sweet Child O’ Mine.”

- En 1998, Green Day gagnent la statuette pour Meilleure vidéo de musique alternative aux MTV Video Music Awards pour “Good Riddance (Time of Your Life).”

- En 1991, Nirvana lancent le hit monstre “Smells Like Teen Spirit.”

- Et en 2005, Motley Crue, U2, Nine Inch Nails, Green Day, Good Charlotte et d'autres jouent pendant l'émission spéciale ReAct Now: Music & Relief de MTV, dont les profits allaient aux victimes de l'ouragan Katrina.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 10th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio