C’est le 11 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1973, Bill Aucoin rencontre Kiss après les avoir vu jouer à New York, pour leur offrir ses services comme gérant. Il leur promet un contrat d'enregistrement, qu'ils auront plus tard avec Casablanca.

- En 1979, Led Zeppelin joue son tout dernier concert au Royaume-Uni avec John Bonham à la Knebworth House en Angleterre.

- En 2002, Bruce Springsteen passe deux semaines au sommet des palmarès avec l'album The Rising, son cinquième disque #1.

- En 1999, Kiss a une étoile sur le Walk of Fame à Hollywood.

- En 1992, les Flaming Lips lancent Hit to Death in the Future Head, leur cinquième album et leur premier à avoir un avertissement parental.

- Et en 2012, Linkin Park retourne au sommet des palmarès rock avec la chanson “Burn It Down” pour la 11e semaine non-consécutive. Green Day met fin au séjour de Linkin Park après 10 semaines avec “Oh Love,” mais Linkin Park reviendra au sommet pour une autre semaine.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 11th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio