- En 1973, pendant un concert de Kiss en Floride, Ace Freshley passe près de mourir électrocuté. Il est tiré inconscient de la scène mais revient 10 minutes plus tard pour finir le concert.

- En 1972, le groupe Genesis fait ses débuts aux États-Unis avec un spectacle à l'université Brandeis au Massachusetts.

- En 1988, quelques jours après la mort de Roy Orbison, Tom Petty, Don Henley et Graham Nash jouent un concert en son honneur à Los Angeles.

- En 2008, Chinese Democracy, l'album tant attendu de Guns N’ Roses, plonge sur les palmarès à sa deuxième semaine, d'un début décevant au #3 jusqu'à un horrible #17.

- En 2010, le groupe Stone Sour a la chanson #1 sur les palmarès rock pendant une semaine avec “Say You’ll Haunt Me”, une chanson de leur troisième album, Audio Secrecy.

- Et en 2012, Green Day lance Tre, le troisième et dernier album de leur trilogie Uno, Dos, Tre. Le titre est un clin d'oeil au batteur Tre Cool, qui a 40 ans deux jours avant la sortie de l'album.

Article original Why December 11th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio