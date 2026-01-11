C’est le 11 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1967, le groupe The Jimi Hendrix Experience enregistre la chanson “Purple Haze” aux studios De Lane Lea à Londres.

- En 1975, Led Zeppelin joue “Kashmir” sur scène pour la première fois. La chanson est jouée pendant un spectacle au Ahoy à Rotterdam au Pays-Bas, le premier concert du groupe en 18 mois. C'est un concert pour se préparer à leur tournée nord-américaine et ils jouent également pour la première fois les chansons “The Rain Song,” “No Quarter,” “Trampled Under Foot” et “Sick Again,” mais c'est "Kashmir" qui sera la chanson la plus mémorable pour les spectateurs.

- En 1985, le premier festival Rock in Rio se déroule au Brésil. L'événement comprend des spectacles de Queen, Rod Stewart, AC/DC, Whitesnake, Yes et Iron Maiden. Les organisateurs affirment que c'est le plus gros festival de tous les temps.

- En 1992, le groupe Nirvana joue à Saturday Night Live. Le même jour, l'album Nevermind arrive au sommet des palmarès.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 11th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio