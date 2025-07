C’est le 11 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1996, le claviériste des Smashing Pumpkins, Jonathan Melvoim, meurt d'une surdose de drogues à New York à l'âge de 34 ans. Jimmy Chamberlain, le batteur, essaie de ramener Melvoin à la vie mais sans succès. Il aurait essayé, sous les conseils du 911, de lui mettre la tête dans la douche. Plusieurs chansons ont été inspirées par la mort de Melvoin, dont le hit "Angel" de Sarah McLachlan. Il était le frère de Susannah et Wendy Melvoin de Prince and the Revolution. Melvoin avait été fait partie des Dickies.

- En 1987, Heart ont la chanson #1 au pays avec la balade , “Alone.”

 

- En 2014, Tommy Ramone, le batteur et réalisateur des Ramones, meurt à 65 ans du cancer.

- En 1975, Fleetwood Mac lance leur 10ème album studio, le deuxième à être éponyme. C'est le premier à mettre en vedette les compositeurs Lindsey Buckingham et Stevie Nicks.

 

- En 1982, Phil Collen, le guitariste du groupe rock glam Girl, se joint à Def Leppard, remplaçant Pete Willis, qui avait été renvoyé pour son problème d'alcool.

- En 1999, Limp Bizkit passe trois semaines au somemt du Billboard 200 avec leur premier album à monter sur les palmarès amrécains, Significant Other.

 

- En 2000, Lars Ulrich, le batteur de Metallica, est le premier à se présenter devant le sénat américain pour parler des problèmes liés aux droits d'auteurs posés par les sites de partage gratuit de musique, comme Napster ou MP3.com.

- Et en 1990, Steven Adler est renvoyé de Guns N’ Roses pour ses problèmes de drogues. Il est remplacé par Matt Sorum, qui avait auparavant fait partie de The Cult.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why July 11th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio