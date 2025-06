C’est le 11 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1966, des stations radio européennes rapportent que le chanteur de The Who, Roger Daltrey, est mort, ce qui n'était pas vrai. En fait, c'était le guitariste Pete Townshend qui avait été blessé dans un accident de voiture quelques jours auparavant.

- En 1988, le concert pour le 70e anniversaire de Nelson Mandela a lieu au stade Wembley à Londres. La foule peut voir Phil Collins, Eric Clapton, The Eurythmics, Dire Straits et plusieurs autres monter sur scène. Le concert est diffusé en direct et sera vu par environ 1 milliard de personnes.

 

- En 1996, Metallica devient un des premiers groupes à diffuser un spectacle en ligne, lorsqu'ils font jouer un de leur concert dans un petit club à San Francisco club sur l'Internet.

- En 2001, Paul McCartney épouse Heather Mills dans une église en Irlande. Parmi les invités, on retrouve Ringo Starr, David Gilmour et Chrissie Hynde. Ils se sépareront cinq ans plus tard.

- En 2011, The Dark Side of the Moon, l'album de 1973 de Pink Floyd, revient sur le Billboard200 au #47 et arrivera à 1000 semaines sur le palmarès.

- En 1966, les Rolling Stones entament un séjour de deux semaines au sommet des palmarès avec le single “Paint It, Black.”

 

- En 1998, Scott Weiland, le chanteur des Stone Temple Pilots, manque un rendez-vous en cour à Los Angeles et s'inscrit dans une clinique pour une addiction à la drogues. La session en cours était liée à une accusation de possession d'héroïne.

- Et en 2004, Courtney Love se rend à la police après avoir attaqué une femme chez son ancien gérant. Elle est accusé d'assaut avec une arme, pour avoir attaqué la femme avec une bouteille et une torche.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 11th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio