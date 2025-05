C’est le 11 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2001, Oasis, The Black Crowes et Spacehog, tous des groupes avec des frères comme membres, entament la tournée Tour of Brotherly Love à Las Vegas au Hard Rock Café.

- En 1981, Frank Zappa lance quatre albums le même jour. C'est l'album double Tinseltown Rebellion, Shut Up ‘N Play Yer Guitar, Shut Up ‘N Play Yer Guitar Some More et Return of the Son of Shut Up ‘N Play Yer Guitar.

- En 2005, Nine Inch Nails ont l'album #1 aux États-Unis avec With Teeth.

 

- En 1985, deux jours avant son mariage à Julianne Phillips, Bruce Springsteen sort avec un petit groupe d'amis à Lake Oswego en Oregon. Dans un club, il chante quelques-unes de ses propres chansons en karaoke.

- En 1970, le triple album de la bande sonore de Woodstock est lancé.

- Et en 1975, Gregg Allman joue à l'émission de variété de Cher. Ils se marient le mois suivant.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 11th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio