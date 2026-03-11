C’est le 11 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1971, Jim Morrison, le chanteur des Doors, s'enregistre à l'Hôtel George à Paris, où il habitera jusqu'à sa mort le 3 juillet 1971.

- En 1993, un groupe nommé Oasis commence à enregistrer leurs premiers démos au Real People’s Studio à Liverpool. Parmi leurs chansons, on trouve “Rock ‘n’ Roll Star,” “Columbia” et “Fade Away.”

- En 2003, le groupe 311 célébre le 11 mars (3-11) en déclarant que c'est une fête personnelle. Ils mettent des photos et des rabais sur leur marchandise sur leur site web, en plus d'offrir en téléchargement quatre chansons jamais publiées.

- En 1974, une compagnie d'assurance paie 112 000 $ sur la police d'assurance-vie de Janis Joplin, après son overdose accidentelle en 1970.

- En 1970, aux Grammys, le groupe Crosby, Stills, Nash and Young est déclaré Meilleur nouvel artiste. Le groupe avait lancé leur album Déjà vu le même jour.

- En 2016, Keith Emerson d'Emerson, Lake & Palmer meurt d'un coup de feu auto-infligé à la tête.

- Et en 2005, les propriétaires de la maison d'enfance d'Ozzy Osbourne à Birmingham en Angleterre décident de vendre leur porte avant aux enchères. Les propriétaires, agaçés que des fans dessinent sur la porte, la mettent en vente sur eBay et pensent donner l'argent à une oeuvre de charité. Lorsqu'Ozzy l'apprend, il note que l'objet n'est pas l'original, puisque sa famille n'était pas "assez riche pour avoir de la vitre sur leur porte."

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 11th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio