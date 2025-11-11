C’est le 11 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2011, les quatre membres originaux de Black Sabbath annoncent qu'ils se réunissent pour enregistrer un nouvel album suivi d'une tournée mondiale en 2012. Le batteur Bill Ward finira par se désister pour un désaccord contractuel.

- En 1965, Velvet Underground font leur début pendant une danse d'école à Summit au New Jersey.

- En 1986, Pink Floyd déclare que même si Roger Waters n'est plus dans le groupe, ils garderaient le même nom.

- En 1972, le bassiste du Allman Brothers Band Berry Oakley meurt à 24 ans lorsque sa moto entre en collision avec un autobus. L'accident se produit à trois coins de rue de l'intersection où Duane Allman avait été tué en moto un an avant.

- En 1995, l'album double des Smashing Pumpkins, Mellon Collie and the Infinite Sadness, arrive au sommet des palmarès.

- En 2015, le batteur de Motorhead Phil “Philthy Animal” Taylor meurt à 61 ans.

- Et en 1997, Metallica joue un concert gratuit à Philadelphie pour célébrer la sortie de leur nouvel album, Re-Load.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 11th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio