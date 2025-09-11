C’est le 11 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- In 1982, John 'Cougar' Mellencamp devient le seul artiste masculin à avoir deux singles au Top 10, ainsi que l'album #1. La chanson “Jack and Diane” est au #4 pendant que “Hurts So Good” est au #8. En même temps, son album American Fool débute un séjour de neuf semaines au #1.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1988, Metallica entame leur tournée Damaged Justice World Tour, qui comprend 222 spectacles, à Budapest en Hongrie.

- En 1987, Peter Gabriel a une très bonne soirée aux MTV Video Music Awards, remportant les prix pour Meilleure vidéo, Meilleure vidéo masculine, Meilleure vidéo concept, Meilleurs effets spéciaux et cinq autres prix pour la chanson “Sledgehammer.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1995, Green Day refuse une invitation de venir jouer pour Sesame Street parce qu'ils avaient "peur d'une foule d'enfants de cinq ans."

- En 1982, Chicago entame un séjour de deux semaines au sommet des palmarès avec le single “Hard To Say I’m Sorry,” la deuxième chanson du groupe à se rendre au #1.

- Et en 2001, alors qu'il travaillait comme dessinateur de bandes dessinées à New York, Gerard Way est témoin des attaques du 11 septembre sur le World Trade Center. Les événements de cette journée tragique l'inspirent à former un groupe, qui prendra le nom de My Chemical Romance.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 11th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio