C’est le 12 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1968, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones et John Bonham de Led Zeppelin jouent ensemble pour la première fois lorsqu'ils répètent dans un studio à Londres. La première chanson qu'ils jouent est une version de “The Train Kept A-Rollin’.”

- En 1967, Fleetwood Mac font leur début sur scène au National Jazz & Blues Festival à Londres. Les groupes en tête d'affiche au festival sont Donovan et Pink Floyd.

- En 1991, Metallica lance leur album éponyme. Le cinqième et le plus vendu du groupe, l'album est naturellement mieux connu sous le nom de l'Album noir (The Black Album).

- En 1993, les Red Hot Chili Peppers remplaçent le guitariste Arik Marshall avec Jesse Tobias, mais trois mois plus tard, Tobias sera remplaçé lui-même par Dave Navarro.

- En 1999, Bruce Springsteen et le E Street Band terminent leur séjour record de 15 spectacle au Continental Airlines Arena à East Rutherford au New Jersey.

- Et en 1994, Woodstock ’94 a lieu à Saugerties dans l'État de New York. On peut y voir des spectacles de groupes comme Green Day, Nine Inch Nails, Metallica, the Red Hot Chili Peppers et plusieurs autres.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 12th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio