C’est le 12 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2000, Metallica poursuit Napster, ainsi que l'université Yale, l'université Southern California et l'université de l'Indiana, pour bris de droits d'auteur.

- En 1954, Bill Haley enregistre “Rock Around the Clock” aux studios Pythian Temple à New York. Plusieurs mélomanes considèrent que c'est la chanson qui a créé la révolution rock and roll.

 

- En 2011, les Foo Fighters lancent leur album Wasting Light.

- En 1975, Elton John passe deux semaines au sommet des palmarès avec le single “Philadelphia Freedom.”

 

- En 1994, le groupe Hole lance son deuxième album, Live Through This.

- En 1983, le groupe R.E.M. lance son premier album, Murmur.

- En 1971, 4 Way Street, l'album live de Crosby, Stills, Nash and Young, est certifié or aux États-Unis, avant même de monter sur les palmarès.

- En 1975, David Bowie annonce sa deuxième retraite, disant, "J'ai fait mon rock and roll. C'est un cul de sac pour moi, je ne ferais plus d'album rock." Son album suivant sort neuf mois plus tard.

 

- Et en 2016, un tribunal juge que Robert Plant et Jimmy Page, les fondateurs de Led Zeppelin, devaient comparaître pour une question de droits d'auteurs pour "Stairway to Heaven." Le représentant de Randy Wolfe, le guitariste de Spirit, affirme qu'il devrait être crédité pour la chanson.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 12th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio