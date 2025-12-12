C’est le 12 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1970, les Doors jouent leur dernier spectacle avec Jim Morrisson, lorsqu'ils jouent au Warehouse en Nouvelle-Orléans.

- En 1985, le clavieriste Ian Stewart, un membre fondateur des Rolling Stones, meurt d'une crise cardiaque.



- En 2001, les membres survivants de Nirvana Dave Grohl et Krist Novoselic poursuivent Courtney Love, qui les avait poursuivis en affirmant que le contrat avec Universal Music Group était nul et que les droits liés au groupe lui revenait.

- En 2000, le groupe Guns N’ Roses annonce que le très attendu album Chinese Democracy sortira en juin 2001. Il sortira en fait en november 2008.

- Et en 2012, les membres survivants de Nirvana – Dave Grohl et Krist Novoselic – rejoignent Sir Paul McCartney sur scène pour jouer avec lui. C'était une partie du concert 12-12-12 qui a eu lieu au Madison Square Garden au New York pour amasser des fonds pour les victimes de l'ouragan Sandy. Les Rolling Stones, The Who, Bon Jovi, Bruce Springsteen et Roger Waters ont également jouer à l'événement, qui a amassé 30 millions de dollars.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 12th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio