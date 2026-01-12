C’est le 12 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique rock

- En 1969, le premier album de Led Zeppelin est lancé. Il avait été enregistré aux Olympic Studios à Barnes à Londres mais ne prendra que 36 heures de temps de studio à compléter, puisque la majorité des chansons sont enregistrées intégralement dans le studio, avec très peu d'overdub.

- En 1974, le Steve Miller Band ont la chanson #1 avec “The Joker.”

- En 1977, The Police ont leur première répétition, dans l'appartement de Londres du batteur Stewart Copeland. À l'époque, le groupe a quatre membres, avec Henri Padovani à la guitare.

- En 1993, Van Morrison devient la première personne vivante à être intrônisée au Temple de la renommée du Rock and Roll à ne pas être présent à sa cérémonie.

- En 2005, l'album de Green Day, American Idiot, est l'album le plus vendu de la semaine.

- En 2003, le chanteur des Bee Gees Maurice Gibb meurt à 53 ans d'une crise cardiaque.

- Et en 2013, Black Sabbath annonce la sortie prochaine de leur album 13, le premier album du groupe avec Ozzy Osbourne depuis 35 ans et le premier album de Sabbath depuis Forbidden en 1995.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 12th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio