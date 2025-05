C’est le 12 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1971, Mick Jagger épouse sa première femme, Bianca Perez-Mora. Le mariage se déroule à St-Tropez en France et Bianca est enceinte de quatre mois. Ils se divorceront sept ans plus tard.

- En 1998, le groupe Garbage lance son deuxième album, Version 2.0.

- En 1973, Led Zeppelin entame un séjour de deux semaines au sommet des palmarès avec le cinquième album du groupe, Houses of the Holy.

 

- En 1983, Meat Loaf déclare faillite, après que ses gérants lui aient volé de l'argent.

- En 2006, Dave “Brownsound” Baksh, le guitariste de Sum 41, annonce qu'il quitte le groupe pour jouer du métal avec son groupe, Brown Brigade.

- En 1989, les Beach Boys passent quatre semaines au #1 sur les palmarès avec l'album Beach Boys Concert, le premier album #1 du groupe.

 

- Et en 2011, Caleb Followill, le chanteur de Kings of Leon, épouse Lily Aldridge, qui est mannequin pour Victoria’s Secret, pendant une cérémonie intime sur un ranch à Montecito en Californie.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 12th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio