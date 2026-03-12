C’est le 12 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1969, Paul McCartney épouse Linda Eastman à Londres. Son frère, Mike “McGear” McCartney, est garçon d'honneur et aucun autre Beatle n'est présent. Quelques années plus tard, Paul et Linda fonderont le groupe Wings.

- En 1971, le Allman Brothers Band joue un spectacle à New York, qui fera partie de leur LP double légendaire Live at the Fillmore East.



- En 1998, Korn envoie une mise en demeure à un directeur-adjoint d'une école secondaire du Michigan qui avait suspendu un étudiant pour avoir porter un t-shirt de Korn. Les documents demandent au directeur, son école et à la commission scolaire de cesser de faire des commentaires diffamatoires à propos du groupe et de cesser d'affirmer qu'ils savent personnellement que la musique de Korn cherche à insulter ceux qui l'écoutent.

- En 2016, le Boeing 747 privé d'Iron Maiden entre en collision avec un camion dans un aéroport à Santiago au Chili. Ni le groupe, ni leurs employés ne sont à bord au moment de l'accident, mais deux membres de l'équipe de sol sont blessés et l'avion est gravement endommagé.

- En 2004, Travis Barker, le batteur de Blink-182, se casse le pied droit en montant à bord de l'autobus du groupe en Australie. La blessure oblige le groupe à annuler leur tournée du continent, ainsi que des spectacles au Japon et à Hawaii.

- Et en 1983, le groupe U2 a son premier album #1 au Royaume-Uni avec War, qui passera en tout 147 semaines sur les palmarès.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 12th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio