C’est le 12 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1991, Ronnie Wood, le guitariste des Rolling Stones, se cassent les deux jambes dans un accident de voiture sur l'autoroute M4, près de Marlborough en Angleterre. Wood essayait de signaler aux autres voitures de faire le tour de la sienne lorsqu'une voiture est entrée en collision avec la sienne.

- En 1970, les Doors jouent un spectacle en Nouvelle-Orléans qui s'avérera être leur dernier concert avec le chanteur Jim Morrison.

- En 1999, Eddie Van Halen annonce qu'il se fera remplacer la hanche.

- En 2002, Kid Rock lance le single “Picture” de son album, Cocky. La chanson, qui met en vedette Sheryl Crow, aura un énorme succès avec les fans de musique country.

- En 1988, U2 passe six semaines au #1 sur les palmarès avec du sixième album studio du groupe, Rattle and Hum.

- Et en 2012, après 35 ans et 11 albums, et après la mort du chanteur Michael Hutchence, les membres d'INXS annoncent qu'ils se séparent.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 12th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio