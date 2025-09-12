C’est le 12 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1995, Michael Hutchence, le chanteur de INXS, plaide coupable après avoir été accusé d'avoir donné un coup de point au photographe Jim Bennett près d'un hôtel à Londres. Il reçoit une amende de 400 livres anglaises et doit payer les frais de 1 875 livres.

- En 1989, Aerosmith lancent leur album Pump, sur lequel on peut retrouver des hits “Janie’s Got a Gun” et “Love in an Elevator.”

- En 1975, Pink Floyd lancent leur neuvième album studio, intitulé Wish You Were Here.

- En 2003, Johnny Cash meurt à Nashville. Le “Man in Black” avait 71 ans.

- En 2004, les Red Hot Chili Peppers, Eddie Vedder, Henry Rollins et plusieurs autres participent à un concert en hommage aux Ramones au Avalon Club à Hollywood.

- En 2007, Robert Plant, Jimmy Page et John Paul Jones annoncent que Led Zeppelin se réunirait pour un concert en hommage au fondateur d'Atlantic Record, Ahmet Ertegun, avec Jason, le fils de John Bonham, à la batterie.

- En 2008, Metallica lancent leur neuvième album studio, Death Magnetic.

- Et en 2010, aux MTV Video Music Awards, Thirty Seconds to Mars gagne la statuette pour Meilleure vidéo rock pour “Kings and Queens.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 12th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio