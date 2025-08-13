C’est le 13 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1999, Scott Weiland, the chanteur des Stone Temple Pilots, est en prison encore une fois pour avoir continuer à consommer de la drogue.

- En 1965, Jefferson Airplane font leurs débuts au Matrix Club à San Francisco. Marty Balin, le chanteur et guitariste du groupe, était le propriétaire du club.

- En 1977, le groupe canadien Bachman-Turner Overdrive annoncent qu'ils se séparent.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2009, l'innovateur du monde de la guitare Les Paul, qui avait inventé la guitare électrique munie d'un corps solide, meurt à l'âge de 94 ans.

- En 2004, le guitariste Wes Borland revient jouer avec Limp Bizkit.

- En 1996, 311 jouent un concert gratuit nommé “Choose or Lose” à San Diego, juste à l'extérieur de la Convention nationale du parti républicain, espérant créer un intérêt chez les jeunes pour la vie politique.

- En 1966, les Lovin Spoonful entament un séjour de trois semaines au sommet des palmarès avec la chanson “Summer in the City.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- Et en 1980, quatre voleurs masqués rentrent dans la maison de Todd Rundgren à New York, l'attachant et lui volant des peintures et de l'équipement stéréo. Un des intrus chantonnaient supposément la chanson “I Saw the Light” de Rundgren.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 13th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio