C’est le 13 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1979, David Lee Roth s'écroule d'épuisement sur scène à Spokane dans l'État du Washington, cinq jours après le début de la tournée de Van Halen.

- En 1974, Band on the Run de Paul McCartney & Wings est l'album #1 aux États-Unis.

 

- En 1996, les membres de Rage Against the Machine sont les invités musicaux à Saturday Night Live mais leur performance est restreinte à une chanson après que le groupe ait tenté d'accrocher des drapeaux américains à l'envers sur leurs amplificateurs.

- En 1974, Elton John a le single #1 sur les palmarès avec “Bennie and the Jets.”

 

- En 2004, les Pixies jouent 27 chansons pendant un concert à Minneapolis, le premier concert des pionniers du alt rock en 12 ans.

- En 1973, David Bowie sort son sixième album, Aladdin Sane.

- En 1979, le groupe Thin Lizzy lance son neuvième album studio, Black Rose: A Rock Legend.

- En 1985, USA for Africa passe quatre semaines au sommet des palmarès avec le single “We Are the World.”

 

- En 1982, David Crosby est arrêté pour possession de drogues à Dallas, marquant la deuxième fois en trois semaines dans la même ville.

- En 1999, Tom Petty & The Heartbreakers lance leur dixième album, Echo.

- Et en 2000, Gavin Rossdale, le chanteur de Bush, s'écroule sur scène à Mt. Pleasant au Michigan, après un spectacle. On lui donne de l'oxygène mais il refuse d'être amené à l'hôpital.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 13th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio