C’est le 13 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1984, la chanson "Do They Know It's Christmas" atteint le #1 sur les palmarès britanniques et américains en même temps.

- En 1966, Jimi Hendrix fait ses débuts à la télé à l'émission anglaise Ready Steady Go!, la même année qu'il enregistre “Foxy Lady” avec le groupe The Jimi Hendrix Experience.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1985, Phil Collins fait ses débuts à la télé américaine à l'émission Miami Vice. Il joue un vendeur de drogues.

- En 1993, 13 décembre, le guitariste de Guns N’ Roses, rejoint Billy Joel sur scène, pour jouer un solo pour la chanson “Shameless.”

- En 1999, Number 0, le DJ de Slipknot, saute d'un balcon à 10 mètres du sol pendant un spectacle à Londres. Incroyablement, personne n'est blessé.

- Et en 2003, Jack White des White Stripes est pris dans une bagarre à Détroit avec Jason Stollsteimer des Von Bondies. Le rockeur aurait craché au visage de Stollsteimer et lui aurait donné des coups de poings à répétition.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 13th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio