C’est le 13 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1978, The Police commence l'enregistrement de leur premier album, Outlandos d’Amour. Leur budget est de 1 500$, que le batteur, Stewart Copeland, avait emprunté à son frère, Miles Copeland III, qui travaillait dans l'industrie du spectacle.

- En 1973, Eric Clapton revient sur scène au Rainbow Theatre à Londres. L'ami du guitariste, Pete Townshend, organise le concert pour aider Clapton à vaincre son addiction à l'héroïne. Ronnie Wood, Steve Winwood et plusieurs autres jouent et les deux spectacles de la soirée sont enregistrés pour l'album Rainbow Concert.

- En 2004, la NFL refuse la demande de Bono qui veut jouer une nouvelle chanson intitulée “An American Prayer” avec Jennifer Lopez pendant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Le chanteur de U2 espérait conscientiser sur le problème du SIDA en Afrique avec cette chanson mais la NFL répond qu'elle "ne croit pas qu'il soit approprié de se concentrer sur un seul sujet.”

- En 1986, Ozzy Osbourne est amené en cour par les parents de John McCollum, un adolescent déprimé qui s'est tiré en écoutant la chanson d'Osbourne intitulée “Suicide Solution.” Les parents affirment que la chanson a poussé leur fils au suicide.

- Et en 2004, les Beastie Boys mettent leur défunte maison de disque Grand Royal en vente sur Bid4Assets.com pour un minimum de 10 000 $. Ils avaient parti la compagnie en 1992 avec Capitol Records mais à cause de dettes grimpantes, elle avait fait faillite en 2001. La compagnie, qui ne venait pas avec les droits à la musique du groupe, a été acheté par un groupe de fans qui ont alors parti GR2 Records.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 13th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio