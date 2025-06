C’est le 13 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1995, Alanis Morissette lance son album studio Jagged Little Pill. L'album vendra 30 millions de copies dans le monde et fera de Morrissette la première artiste féminine canadienne à avoir un album au #1 aux États-Unis. Jagged Little Pill a des hits monstres, comme "You Oughta Know", "Hand in My Pocket", "Ironic" et "You Learn".

- En 1964, les Rolling Stones font leurs débuts à la télé américaine à l'émission The Hollywood Palace, où l'animateur Dean Martin fait des blagues sur leurs cheveux longs.

- En 1975, John Lennon passe pour la dernière fois à la télévision lorsqu'il chante “Slippin’ and Slidin” et “Imagine” à l'émission Salute to Sir Lew Grade.

- En 1998, une partie du Tibetan Freedom Concert est annulée après qu'un éclair ait frappé le lieu du concert au stade RFK à Washington, D.C. Par contre, un spectacle impromptu a lieu dans un club pour certains chanceux qui ont des billets, qui peuvent voir un spectacle de Radiohead et de Michael Stipe de REM.

- En 1975, Peter Frampton joue le premier de deux concerts au Winterland Ballroom à San Francisco. Des enregistrements des spectacles sont utilisés pour un album double intitulé Frampton Comes Alive.

 

- Et en 2003, les Arctic Monkeys font leur début avec un spectacle au pub The Grapes à Sheffield en Angleterre. Ils feront 45 $ avec les ventes de billets.

 

