- En 1996, Oasis devient le groupe dont le concert s'est vendu le plus rapidement de l'histoire britannique, lorsque tous les 330 000 billets de leurs spectacles estivaux se vendent en neuf heures. Les billets pour Knebworth et Loch Lomand sont vendus 22.50 euros.

- En 2006, Godsmack ont l'album #1 avec IV, leur deuxième album à arriver au sommet des palmarès.

- En 1989, Bon Jovi est au #1 sur les palmarès avec le single “I’ll Be There For You,” le quatrième single #1 aux États-Unis du groupe.

 

- En 1993, un épisode des Simpsons intitulé “Krusty Gets Kancelled” passe en ondes et met en vedette les Red Hot Chili Peppers.

- En 1969, Led Zeppelin devient le premier groupe britannique d'importance à jouer à Hawaii, lorsqu'ils jouent un concert au Civic Auditorium à Honolulu.

- En 1985, Bruce Springsteen marie l'actrice Julianne Phillips à Lake Oswego en Oregon. Le couple divorcera quatre ans plus tard.

- En 1966, les Kinks enregistre leur hit “Sunny Afternoon.”

- Et en 2004, Courtney Love plaide non coupable à des accusations de voix de fait, après qu'il aurait supposément frappé un fan sur la tête avec un pied de micro. Après sa session en cour, la rockeuse tiendra une conférence de presse dans la salle de bains des femmes de la cour criminelle de Manhattan.

Article original Why May 13th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio