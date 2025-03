C’est le 13 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1977, Iggy Pop entâme la partie nord-américaine de sa tournée The Idiot World Tour au Plateau Theatre à Montréal avec David Bowie au clavier et à la voix. Le groupe en ouverture est Blondie.

- En 1995, Radiohead lance leur deuxième album, The Bends. L'album enverra cinq singles au palmarès, dont “High and Dry” et “Fake Plastic Trees.”

 

- En 2000, Blink-182 doivent raccourcir leur tournée européenne, après que le chanteur Tom DeLonge et le batteur Travis Barker attrape l'angine.

- En 1993, Eric Clapton passe trois semaines au #1 avec son album, Unplugged.

 

- Et en 2006, le Temple de la renommée du Rock and Roll intrônise Black Sabbath, Blondie, Lynyrd Skynyrd, les Sex Pistols et Miles Davis.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 13th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio