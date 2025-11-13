C’est le 13 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1981, U2 entâme sa tournée nord-américaine October Tour, qui aura 23 spectacles, à Albany dans l'état de New York. La chanson "I Will Follow" paraitra sur la réédition de l'album October.

- En 1971, le troisième album de Santana, Santana III, arrive au sommet des palmarès.

- En 1990, le groupe Temple of the Dog joue son seul spectacle au Off Ramp à Seattle. Le prochain ne viendra qu'en 2016.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1976, Rod Stewart passe huit semaines au #1 avec son single “Tonight’s The Night.” C'est le deuxième #1 aux États-Unis pour Stewart et il arrivera au #5 au Royaume-Uni, après avoir été banni de plusieurs stations puisque le chanson parle de la séduction d'une fille vierge.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1982, Men at Work passe quinze semaines au #1 des palmarès avec leur premier album, Business As Usual.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- Et en 2012, Soundgarden lance King Animal, le premier album du groupe en 16 ans.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 13th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio