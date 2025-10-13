C’est le 13 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1973, les Rolling Stones passent quatre semaines au #1 avec l’album Goats Head Soup, leur quatrième album à atteindre le sommet des palmarès.

- En 1998, le centre Crossroads d’Eric Clapton est fondé à Antigua.

- En 2008, dans un message vidéo sur son site web, Ringo Starr annonce qu’il n’a plus le temps de signer des autographes et demande à ses fans de ne plus lui envoyer de courrier.

- En 2000, Eddie Veder de Pearl Jam est un des artistes présents à un événement pour le candidat présidentiel du Green Party Ralpha Nader au Madison Square Garden à New York. Adam Yauch des Beastie Boys et Thom Yorke de Radiohead font également partie de la foule de 18 000 personnes.

- Et en 2002, Muse intente une action en justice contre la canadienne Céline Dion après qu’elle ait annoncé que son futur spectacle à Las Vegas s’appelerait Muse. Le groupe déclare qu’il ne voulait pas qu’on pense qu’ils seraient son groupe de scène.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 13th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio