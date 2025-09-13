C’est le 13 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1965, Yesterday de Paul McCartney est lancé sous forme d'un single aux États-Unis. La voix de McCartney, accompagnée d'une guitariste acoustique et d'un quartet d'instruments à cordes, en fait techniquement la première performance solo des Beatles. L'enregistrement finale était si différent du reste des chansons des Beatles que les autres membres avaient mis un veto sur la lancée de la chanson comme single au Roayume-Uni. Cela n'arrivera finalement qu'en 1976.

- En 1996, Liam et Noel Gallagher reviennent au Royaume-Uni sur deux vols différents, alors que les rumeurs courent qu'Oasis se séparent. La compagnie de disques déclare qu'il n'y aurait plus de spectacles mais que le groupe continuerait à enregistrer.

- En 1980, Jackson Browne a son seul album à monter au sommet des palmarès américains avec Hold Out.

- En 1985, Don Henley est le grand gagnant à la deuxième cérémonie des MTV Video Music Awards, remportant quatre statuettes, dont Meilleure vidéo de l'année pour “The Boys of Summer.” Bruce Springsteen est également gagnant, avec Meilleure vidéo par un artiste masculin pour la chanson “I’m on Fire.”

- En 1993, Max Weinberg, le chanteur du E Street Band, devient le leader du groupe de la nouvelle émission de NBC, intitulée Late Night with Conan O’Brien.

- En 1991, Geffen Records organise une célébration pour le lancement du single “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana, mais le groupe sera éjecté de leur propre fête après avoir commencé à lancer de la nourriture.

- En 2011, Bush lancent leur cinquième album studio, intitulé The Sea of Memories, le premier disque en 10 ans.

- Et en 2009, aux MTV Video Music Awards, Green Day gagne trois statuettes, dont le prix pour Meilleure vidéo rock pour “21 Guns.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 13th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio