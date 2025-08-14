C’est le 14 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1995, les Foo Fighters font leurs début à la télévision à l'émission The Late Show with David Letterman, où ils jouent leur nouveau single “This is a Call.”

- En 1970, Stephen Stills est arrêté à La Jolla et accusé de possession de cocaïne.

- En 1971, Rod Stewart lance “Maggie May.” Ce sera le single qui lui permettra de perçer aux États-Unis où il montera au #1.

- En 1999, les Red Hot Chili Peppers jouent avec des artistes russes locaux pendant un festival de musique gratuit à la Place Rouge à Moscou, ce qui est la première fois que le groupe jouait en Russie.

- En 1994, quelques jours avant le 25ème anniversaire de leur concert au Woodstock original, Santana joue à Woodstock ’94.

- En 1971, The Who lancent leur cinquième album studio, intitulé Who’s Next, sur lequel on peut trouver le hit “Won’t Get Fooled Again.”

- Et en 2002, alors qu'il est en tournée avec le Ozzfest d'Ozzy Osbourne, Dave Williams, le chanteur de Drowning Pool, est retrouvé mort dans l'autobus du groupe. On suspecte que ce soit l'abus de drogues mais l'homme de 30 ans est en fait mort d'un problème cardiaque.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 14th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio