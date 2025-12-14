C’est le 14 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1962, Bill Wyman fait ses débuts en spectacle avec les Rolling Stones au Ricky Tick Club à l'hôtel Star and Garter à Windsor en Angleterre.

- En 1995, des documents déclassifiés de la Maison Blanche révèlent que le FBI avait espionné John Lennon et ses activités anti-guerre dans les années 70, cherchant des raisons de le déporter. Les rapports critiquent également la capacité vocale de Yoko Ono.

- En 1999, pour la première fois depuis 1963, Paul McCartney joue au Cavern Club à Liverpool. Il est accompagné par David Gilmour de Pink Floyd et Ian Paice de Deep Purple.

- En 2003, alors qu'Ozzy Osbourne récupère lentement de son accident en quatre-roues plutôt ce mois-là, “Changes,” son duet avec sa fille Kelly Osbourne, arrive au sommet du palmarès des singles au Royaume-Uni.

- En 2004, des milliers de fans se présentent à un événement en honneur de Dimebag Darrel, le défunt guitariste de Pantera et Damageplan, à Arlington au Texas. Eddie Van Halen, Jerry Cantrell, Zakk Wylde et le frère de Dimebag Vinnie Paul sont également présents à la cérémonie.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 14th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio