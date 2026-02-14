C’est le 14 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2008, Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis, épouse sa copine de longue date, Nicole Appleton du groupe All-Saints, lors d'une cérémonie à Londres. C'était au même endroit, le Westminster Register Office, que Gallagher avait épousé sa première femme, Patsy Kensit, en 1997.

- En 2000, les membres du groupe Kiss annoncent qu'ils entâmeront une tournée d'adieu où ils porteront leur maquillage. Ils affirment égaleemnt qu'ils vendront ensuite les objets de scène venant de leur carrière pendant une enchère.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1984, Elton John a une St-Valentin romantique, épousant l'ingérieur sonore Renate Blauel à Sydney en Australie. Toutefois, le couple divorcera quatre ans plus tard.

- En 1987, Bon Jovi passe quatre semaines au #1 avec la chanson hit “Livin’ on a Prayer.” C'est la deuxième chanson du groupe au sommet.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1986, Frank Zappa joue dans un épisode de Miami Vice dans le rôle d'un roi du crime nommé “Mr. Frankie.”

- En 1999, les Deftones se font voler la majorité de leurs instruments et leur équipement, qui étaient dans leur camion. Le tout était stationné près d'un Holiday Inn à Dearborn au Michigan, alors que le groupe se préparait pour leur dernier spectacle de la tournée où ils ouvraient pour Black Sabbath.

- Et en 1992, Wayne’s World sort en cinéma aux États-Unis, créant une resurgence dans la popularité de Queen, à cause de la scène avec "Bohemian Rhapsody".

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 14th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio