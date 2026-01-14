C’est le 14 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1969, Dave Grohl naît à Warren en Ohio. Il deviendra musicien, chanteur, compositeur et réalisateur. À l'âge de 17 ans, Grohl se joint au groupe Scream, devenant ensuite le batteur de Nirvana et le chanteur des Foo Fighters. Il joue également de la batterie pour le groupe rock Them Crooked Vultures. En 2012, Grohl est le troisième batteur le plus riche du monde, derrière Ringo Starr et Phil Collins. Sa fortune s'élève à 260 millions de dollars.

- En 1963, Charlie Watts fait ses débuts avec les Rolling Stones au Flamingo Jazz Club de Londres.

- En 1966, David Jones change son nom pour David Bowie pour éviter que les gens le confondent avec Davey Jones des Monkees. Il a choisi son nom parce qu'il aimait "ce gros couteau américain qui sert à tuer des ours."

- En 1967, plus de 25 000 personnes assistent à l'un des premiers concerts rock à l'extérieur. Il est nommé le Human Be-In: A Gathering of the Tribes et a lieu au Golden Gate Park à San Fransisco, et Jefferson Airplane, The Grateful Dead et Big Brother and the Holding Company sont parmi les artistes y participant.



- En 1978, les Sex Pistols jouent leur dernier concert. Il a eu lieu au Winterland à San Francisco.

- En 1999, Metallica poursuit Victoria’s Secret, affirmant que le fabricant de lingerie a enfreint la marque de commerce du groupe en vendant des pinceaux pour lèvres nommés “Metallica”. La poursuite est réglée à l'amiable.



- Et en 2004, Jack White des White Stripes est en cour, plaidant non coupable à une accusation de voie de fait sur Jason Stollsteimer, le chanteur des Von Blondies, un mois auparavant. White affirme d'abord avoir agi en auto-défense, mais en mars, il change sa chanson et plaide coupable, recevant une amende de 500 $ et il doit payer les frais juridiques. On lui ordonne également de suivre des cours de gestion de la colère.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.



Article original Why January 14th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio