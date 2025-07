C’est le 14 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2008, Guns N’ Roses annoncent que leur nouvelle chanson “Shackler’s Revenge” sera lancée dans le jeu vidéo Rock Band 2.

 

- En 1967, The Who entame leur première tournée américaine, en acte d'ouverture pour Herman’s Hermits.

- En 1982, le film Pink Floyd’s The Wall, réalisé par Alan Parker, est joué pour la première fois à Londres. Il montera au #3 au box office et générera 22 millions de dollars avant sa fermeture en 1983.

- En 2012, Paul McCartney se joint Bruce Springsteen pour un encore lors de son spectacle au Hyde Park à Londres, mais le courant est coupé lors de la collaboration historique à cause d'un couvre-feu. Ils ont réussi à jouer “I Saw Her Standing There” ensemble, mais le son est coupé vers la fin de leur version de “Twist and Shout.”

- Et en 2010, Bono annonce qu'il est complétement guéri après une opération chirurgique au dos qu'il avait subi deux mois auparavant.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why July 14th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio