C’est le 14 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1980, Billy Joel passe six semaines au sommet des palmarès avec l'album Glass Houses, son deuxième album au sommet aux États-Unis. L'album sera certifié platine sept fois. Sur l'album, on trouve "It's Still Rock and Roll to Me", la première chanson de Joel à atteindre le sommet des palmarès Billboard.

 

- En 2008, des artistes comme Pearl Jam, MGMT et My Morning Jacket jouent au festival Bonnaroo.

- En 1976, Chicago lance le huitième album studio du groupe, le dixième en tout, intitulé Chicago X.

- En 2011, Black Veil Brides lance le deuxième album du groupe, Set the World on Fire.

- En 1975, America est au sommet des palmarès avec le single “Sister Golden Hair.”

 

- En 1991, Foreigner lance Unusual Heat, l'album du groupe avec Johnny Edwards, le chanteur original de Wild Horses. C'est un échec commercial.

- En 1970, Derek and the Dominoes, le groupe d'Eric Clapton, jouent leur premier spectacle au Lyceum à Londres.

- Et en 2000, dans le sondage des gens les moins cools du monde du rock publié par le journal anglais Melody Maker, Noel Gallagher d'Oasis est en première place. Marilyn Manson est deuxième.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 14th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio