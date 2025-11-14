C’est le 14 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1992, Bon Jovi est au sommet des palmarès britanniques avec leur cinquième album studio, intitulé Keep the Faith, qui sera leur deuxième à atteindre ce sommet. L'album produit six singles qui monteront dans le top 20 des palmarès britanniques, dont "Keep the Faith", "Bed of Roses", "In These Arms", "I'll Sleep When I'm Dead", "I Believe" et "Dry County".

- En 2000, Marilyn Manson lance son quatrième album, Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death). À cause de la couverture qui montre le chanteur choc sur une croix, certains revendeurs le bannissent.

- En 1967, Pink Floyd entâme la première tournée britannique du groupe au Royal Albert Hall à Londres, ouvrant pour Jimi Hendrix.

- En 1970, la version de Santana de “Black Magic Woman”, une chanson de Fleetwood Mac, est lancée.

- En 1990, Newsweek sort en magasin avec un interview avec Pete Townshend de The Who dans laquelle il déclare être bisexuel.

- En 2004, Bono, Brian May et Roger Taylor de Queen, Phil Collins, Paul McCartney et Snow Patrol, ainsi que des membres de Keane, Travis et The Darkness, et d'autres encore, participent à un enregistrement d'une nouvelle version de “Do They Know It’s Christmas.”

- Et, en 2000, The Offspring donne un million de leur propre argent à un chanceux qui a gagné un concours en ligne de trivia.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 14th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio