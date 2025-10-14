C’est le 14 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1988, Def Leppard devient le premier groupe de l’histoire du palmarès à vendre plus de 7 millions de copies pour deux albums consécutifs, avec Pyromania et Hysteria.

- En 1967, The Who lance leur single, « I Can See for Miles. » Le guitariste Pete Townshend croyait qu’elle atteindrait le sommet des palmarès et fût démoli lorsqu’elle s’arrêta au #12 au Royaume-Uni.

- En 1989, Mötley Crüe passe deux semaines au #1 sur les palmarès avec leur cinquième album, Dr. Feelgood.

- En 2004, Eric Clapton perd temporairement le droit de conduire en France, après qu’il fut arrêté alors qu’il conduisait sa Porsche à 220kmh.

- En 1977, David Bowie lance Heroes, le deuxième album dans sa trilogie enregistrée avec Brian Eno. Il atteint le #35.

- Et en 2003, Mary Forsberg, la femme du souvent instable chanteur Scott Weiland de Stone Temple Pilots et Velvet Revolver, demande le divorce après trois ans de mariage.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 14th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio