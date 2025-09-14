C’est le 14 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1969, Genesis jouent leur premier concert payé dans un chalet anglais appartenant à l'ancien prof de l'école du dimanche de Peter Gabriel, ce qui explique d'ailleurs le nom du groupe.

- En 1998, Metallica commencent l'enregistrement de leur album compilation de reprises, intitulé Garage Inc.

- En 1974, Eric Clapton a la chanson #1 aux États-Unis avec sa reprise de la chanson “I Shot the Sheriff” de Bob Marley.

- En 1979, Quadrophenia, le film basé sur l'opéra rock de The Who en 1973, est lancé. Il met en vedette Sting.

- En 1984, The Cars gagnent Vidéo de l'année pour la chanson “You Might Think” aux touts premiers MTV Video Music Awards.

- En 2003, Jet lance leur premier album, intitulé Get Born, qui vendra 3 millions de copies.

- Et en 2013, Lorde entame un séjour de 19 semaines au sommet des palmarès rock avec son hit “Royals.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 14th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio