C’est le 15 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1969, Woodstock commence à Bethel dans l'État de New York avec 400 000 fans qui viennent voir des concerts d'artistes comme The Who, Jimi Hendrix, Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane et plusieurs autres.

- En 1991, Paul Simon joue un concert gratuit à Central Park à New York devant environ 50 000 fans.

- En 1979, Led Zeppelin lance son dernier album studio, In Through the Out Door.

- En 1981, les Pretenders sortent leur deuxième album, intitulé simplement Pretenders II.

- Et en 1991, Nirvana joue au Roxy Theater à Los Angeles, invitant la foule à venir assister au tournage de leur première vidéo pour la chanson "Smells Like Teen Spirit" deux jours plus tard. Tellement de fans sont venus que des centaines ont dû être renvoyés chez eux.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 15th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio