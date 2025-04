C’est le 15 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2003, Fleetwood Mac lance son album Say You Will. Le groupe retrouve Lindsey Buckingham pour le disque, mais la chanteuse Christine McVie choisit de ne pas participer.

 

- En 1983, les Bad Brains lancent leur deuxième album, Rock for Light. Des années plus tard, Kurt Cobain dira que c'est un de ses albums préférés de tous les temps.

- En 2001, Joey Ramone, le chanteur des Ramones et pionnier du rock, meurt à l'âge de 49 ans, après un long combat contre un cancer lymphatique.

- En 1971, les Beatles gagnent l'Oscar pour Meilleure bande sonore pour “Let It Be,” écrite par Paul McCartney.

 

- En 1982, Billy Joel subit une opération pour réparer un poignet cassé, blessure qu'il a subie dans un accident de moto à Long Island dans l'État de New York. Les lignes téléphoniques de l'hôpital sont inondées de voeux de fans, poussant le chanteur à demander aux gens d'arrêter d'appeler, parce qu'ils "occupaient toutes les lignes pour les gens qui étaient vraiment malades."

- Et en 1996, les cendres de Jerry Garcia sont répandues près du pont Golden Gate à San Francisco. Le reste de ses cendres avaient été mises dans le Gange en Inde 11 jours auparavant. Il était mort en août 1995.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 15th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio