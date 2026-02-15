C’est le 15 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1964, les Beatles ont leur premier album #1 avec Meet the Beatles! Le disque restera au sommet des palmarès pour 11 semaines.

- En 1967, le groupe Chicago est formé sous le nom The Big Thing. Ils changeront plus tard le nom pour Chicago Transit Authority, et finalement Chicago.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1979, à la 21ème cérémonie des Grammys, la bande sonore de Saturday Night Fever est déclarée Album de l'année, alors que les Bee Gees gagnent les trophés pour Meilleur groupe pop et Meilleur arrangement vocal pour “Staying Alive.” Cette même soirée, “Just the Way You Are” de Billy Joel gagne les Grammys pour Disque de l'année et Chanson de l'année.

- En 1988, les membres de Def Leppard doivent annuler un concert à El Paso au Texas après que le chanteur Joe Elliott ait décrit la ville comme étant "la place avec tous les Mexicains graisseux." Suite à ce commentaire, le groupe reçoit des menaces que le spectacle serait interrompu. Ils l'ont donc annulé.



Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 15th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio