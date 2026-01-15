C’est le 15 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

-En 2018, Dolores O'Riodan, la chanteuse des Cranberries, meurt dans une chambre d'hôtel à Londres en Angleterre à l'âge de 46 ans.

- En 1967, pour leur apparition au Ed Sullivan Show, les Rolling Stones doivent changer leurs paroles de “Let’s Spend the Night Together” pour “let’s spend some time together” après une objection des producteurs. On voit Mick Jagger rouler les yeux lorsqu'il chante les nouvelles paroles, ce qui pousse Sullivan à annoncer que le groupe sera banni de son émission.

- En 1965, le groupe The Who lance son premier single, “I Can’t Explain.” Jimmy Page, qui est alors musicien de studio, joue de la guitare pour la chanson.

- En 1972, "American Pie" de Don McLean passe quatre semaines au #1 des palmarès, et "Black Dog" de Led Zeppelin débute sur le même palmarès, mais n'atteindra que le #15.

- En 1977, les Eagles monteront au sommet des palmarès avec Hotel California, le troisième album du groupe.

- En 1992, le Hall of Fame du rock intrônise des légendes comme Jimi Hendrix, The Yardbirds, Johnny Cash, Sam & Dave, The Isley Brothers, Bobby “Blue” Bland, Booker T. & the MG’s et le promoteur Bill Graham.

- Et, en 2001, le comité des Brit Awards annonce qu'U2 recevra le prix pour leur contribution exceptionnelle à la musique pendant une cérémonie à Londres, même si le groupe vient en fait d'Irlande et non de la Grande-Bretagne. (Le guitariste The Edge et le bassiste Adam Clayton sont britanniques.)

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 15th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio