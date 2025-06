C’est le 15 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1986, U2 et The Police sont en tête d'affiche pour un concert au New Jersey qui célèbre les 25 ans d'Amnistie Intertionale.

 

- En 1989, Nirvana lance le premier album du groupe, Bleach.

- En 2003, Metallica a l'album #1 aux États-Unis avec St. Anger. C'est le quatrième album du groupe à arriver au sommet des palmarès.

- En 1961, Elvis Presley est au sommet des palmarès britanniques avec "Surrender."

- En 1965, Bob Dylan enregistre "Like A Rolling Stone" pour son album Highway 61 Revisited.

 

- Et en 1992, Bruce Springsteen entame sa premère tournée mondiale sans le E Street Band à Stockholm en Suède.

Article original Why June 15th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio