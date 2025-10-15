C’est le 15 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2014, Bono s’excuse aux usagers de iTunes après que 11 chansons de l’album Songs of Innocence de U2 sont automatiquement ajoutées à la librairie musicale de tous les usagers.

- En 1968, les New Yardbirds font leur première apparition sous leur nouveau nom, Led Zeppelin, pour un spectacle à la Surrey University en Angleterre.

- En 1988, Bon Jovi passe quatre semaines au #1 avec leur quatrième album New Jersey. L’album génère cinq singles qui seront dans le top 10 du Billboard Hot 100, le plus de hits dans le top 10 pour un album de hard rock.

- En 2003, l’ancien guitariste de Kiss Bruce Kulick est tiré dans la jambe en dehors du Rainbow Room à Los Angeles pendant une mêlée avec des fêtards.

- En 1995, Paul et Linda McCartney prêtent leurs voix à un épisode de The Simpsons. Ils acceptent seulement si Lisa devient et reste végétarienne.

- En 2000, Radiohead a l’album #1 aux États-Unis avec leur quatrième projet Kid A, le premier album du groupe a débuté au sommet.

- Et en 2013, Pearl Jam lance leur 10ème album, Lightning Bolt.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 15th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio