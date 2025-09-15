C’est le 15 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2003, Billy Corgan annonce la fin de Zwan, son projet post-Smashing Pumpkins. Il explique qu'il n'y a pas assez de temps pour expliquer ce qui est arrivé.

- En 1969, Deep Purple enregistre Concerto for Rock Band and Orchestra avec l'orchestre du Royal Philharmonic.

- En 1979, Led Zeppelin débute un séjour de sept semaines au sommet des palmarès avec l'album In Through the Out Door.

- En 1998, The Band lancent leur 10e et dernier album studio, intitulé Jubilation. Les membres originaux du groupe, soit Levon Helm, Rick Danko et Garth Hudson, sont accompaniés sur l'album par des musiciens comme Eric Clapton et John Hiatt.

- En 1998, Marilyn Manson lance son troisième album studio, Mechanical Animals.

- Et en 2004, Johnny Ramone, le guitariste des Ramones, meurt à l'âge de 55 ans d'un cancer de la prostate.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 15th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio