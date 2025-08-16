C’est le 16 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1977, Elvis Presley, le Roi du Rock and Roll, meurt à l'âge de 42 ans.

- En 1974, pour la toute première fois, les Ramones jouent au célèbre CBGB à New York.

- En 1962, Brian Epstein, le gérant des Beatles, renvoie Pete Best, qui sera remplacé par Ringo Starr.

- En 1975, le chanteur Peter Gabriel annonce qu'il quitte Genesis.

- Et en 2005, l'émission réalité de Tommy Lee, le batteur de Mötley Crüe, intitulée Tommy Lee Goes to College, fait ses débuts en ondes à NBC.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 16th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio