C’est le 16 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1970, le single "Whole Lotta Love" de Led Zeppelin est certifié or aux États-Unis, après des ventes d'un million de copies. Le single se rend au #4 sur les palmarès. Au Royaume-Uni, Atlantic Records avait voulu lancer un version éditée eux-mêmes et avait fait des copies à mettre en vente le 5 décembre 1969. Toutefois, le gérant du groupe, Peter Grant, s'est montré intraitable, refusant de changer l'approche "zéro singles" du groupe dans le marketing de leur musique enregistrée au Royaume-Uni, empêchant la lancée du single.

- En 1993, David Lee Roth est arrêté par la police, après avoir supposément acheté un sac de 10 $ de marijuana au parc Washington Square à New York.

 

- En 1964, le premier album des Rolling Stones sort au Royaume-uni. Deux semaines plus tard, il se trouve au sommet des palmarès britanniques.

- En 2003, Courtney Love de Hole annonce que son premier album solo sera intitulé America’s Sweetheart.

- En 1995, Bob Seger devient père à nouveau, lorsque sa femme donne naissance à sa première fille. Ils la nomment Samantha Char.

- En 1972, Electric Light Orchestra font leur début au Fox and Greyhound à Londres.

- Et en 2005, dans un sondage au Canal 4 de la télé britannique, OK Computer de Radiohead est déclaré le Meilleur album de tous les temps. U2 sont en deuxième avec The Joshua Tree, suivi de Nevermind de Nirvana.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 16th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio