C’est le 16 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1993, MTV diffuse le spécial Unplugged de Nirvana pour la première fois. Le concert, entièrement acoustique, avait été enregistré aux Sony Music Studios à New York le 18 novembre 1993. Contrairement aux autres artistes à avoir passé à l'émission, le groupe a enregistré l'entièreté du spectacle de 14 chansons en une seule prise.

 

- En 1970, cinq singles et cinq albums de Creedence Clearwater Revival sont certifiés or aux États-Unis. Les singles sont “Down on the Corner,” “Lookin Out My Back Door,” “Travelin’ Band,” “Bad Moon Rising” and “Up Around the Bend,” et les albums, Cosmo’s Factory, Willy and the Poor Boys, Green River, Bayou Country and Creedence Clearwater Revival.

 

- En 1983, The Who annoncent qu'ils se séparent. Ils se réuniront pour une tournée six ans plus tard.

- En 1974, le guitariste Mick Taylor annonce qu'il quitte les Rolling Stones pour essayer quelque chose de neuf.

- En 1989, Billy Joel a l'album #1 sur les palmarès avec Storm Front.

 

- Et en 2004, les prix de disques or et argent pour les albums de Black Sabbath sont volés de la maison de l'ancien gérant d'Ozzy Osbourne. Ils sont récupérés une semaine plus tard après avoir été mis en vente sur eBay.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 16th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio