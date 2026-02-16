C’est le 16 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1974, Bob Dylan passe quatre semaines au #1 avec l'album Planet Waves, son premier #1 aux États-Unis.

- En 1972, les membres de Led Zeppelin font leur début en Australie avec une tournée de six spectacles à Perth. Les fans sont excités de voir le groupe, tellement en fait que la police doit afronter 500 d'entre eux, qui ont enfoncé les portes barrées pour assister au spectacle. Alors que le groupe joue, 4 000 fans se tiennent dehors juste pour entendre le groupe.

- En 1974, les membres d'Emerson, Lake & Palmer sont arrêtés. En tournée à Salt Lake City, les gars décident d'aller nager dans la piscine de l'hôtel... nus. Ils recevront chacun une amende de 75 $.

- En 2005, 3 Doors Down arrive au sommet des palmarès avec son troisième album, Seventeen Days.

- Et en 2005, Kid Rock est arrêté pour avoir donner un coup de poing à un DJ dans un strip club à Nashville. La police est appelée mais le chanteur avait quitté avant leur arrivée. Plus tard cette même nuit, Rock est arrêté par un agent, qui a eu un autographe mais n'a pas donné un test d'haleine à Rock malgré qu'il ait senti de l'alcool. L'agent est renvoyé et la police finit par attraper Kid Rock, le mettant en prison. Il passe devant une cour de nuit et est relâché avec un bail de 3 000 $.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 16th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio