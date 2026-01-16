C’est le 16 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2008, Radiohead devait jouer un concert gratuit dans un petit magasin de disques à Londres, mais près de 1 500 fans se présentent. Le groupe déplace le concert dans un club avoisinnant.

- En 1973, Bruce Springsteen joue un spectacle à l'université Villanova près de Philadelphie. Seulement 25 personnes y ont assisté.

- En 1980, Paul McCartney est en prison pour neuf jours à Tokyo pour possession de marijuana après qu'on ait trouvé 219 grammes de la drogue sur sa personne à son arrivée à l'aéroport Narita.

- En 1984, Paul et Linda McCartney sont arrêtés dans les Barbades pour possession de drogues et reçoivent une amende de 200 $ chacun.

- En 1992, Eric Clapton enregistre sa session Unplugged pour MTV. L'album du concert recevra 6 Grammys, incluant Album de l'année.

- En 1996, les autorités jamaïcaines tirent sur l'avion de Jimmy Buffet, pensant que c'était l'avion d'un trafiquant de drogues. Bono est à bord pendant l'incident, ce qui inspire la chanson de Jimmy “Jamaica Mistaica.”

- En 1978, Sid Vicious des Sex Pistol tombe à travers une porte en vitre dans un hôtel de San Francisco avant de faire une surdose de drogues. Il doit être mené d'urgence à l'hôpital.



- Et en 1987, les Beastie Boys deviennent le premier groupe à être censuré pour l'émission American Bandstand. Ils ont joué leur hit “Fight for your Right” pendant qu'ils faisaient les pitres sur scène.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 16th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio